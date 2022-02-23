الإعدام لقاتل صديقه في الدقهلية: ذبحه ثم خنقه بحبل ليتخلص من ديونه

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية الدائرة الثالثة، اليوم، بالإعدام شنقًا لحداد تخلص من صديقه بقرية دميرة مركز طلخا، بعدما استدرجه وخنقه بحبل حتى يتأكد من مصرعه، وذلك ليتخلص من ‏ديونه له.

واستعان المتهم بـ3 متهمين آخرين لإخفاء المسروقات واستبدال ملابسه الملطخة بالدماء، وقضت المحكمة عليهم بالسجن المشدد لمدة عامين لكل منهم.

المتهم قتل صديقه ليتخلص من ديونه

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، والمستشار خالد عبد ‏الحميد ‏السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، ‏وذلك ‏في الجناية رقم 17032 لسنة 2019 مركز طلخا، والمقيدة برقم 2476 لسنة 2019 كلي ‏جنوب ‏المنصورة.‏

إحالة المتهم ومعاونيه للجنايات

وأحيل المتهم أحمد عطية علي العجمي، 27 عامًا، حداد، من قرية دميرة، إلى محكمة جنايات ‏المنصورة لمحاكمته في مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، لأنه في يوم 5 نوفمبر 2019 قتل المجني ‏عليه البشير إبراهيم السعيد البشير، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله.

‏وأعد المتهم لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين» وأداة «حبل»، واستقل رفقة المجني عليه دراجة ‏نارية واستدرجه إلى مكان ناء، وما إن ظفر به حتى نحر عنقه باستخدام السلاح الأبيض، ‏ووضع حبل حول عنقه وخنقه حتى تأكد من مفارقة المجني عليه الحياة قاصدا من ذلك قتله.‏

واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى، وهي أنه وفي ذات الزمان والمكان سرق المنقولات المبينة ‏وصفا وقيمة والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك ليلا حال حمله سكينا.‏

وأخفي المتهم الثالث المدعو «حامد ك. ح»، 26 عامًا، عامل تشغيل ‏وصيانة، الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه، أما المتهمين الثاني والرابع وهما «محمد أ. ‏ع.»، 38 سنة، فلاح، و«رضا ح. أ»، 31 عامًا، عامل، والمقيمان بقرية دميرة، فقد ساعدا ‏المتهم في التخلص من ملابسه الملطخة بدماء المجني عليه والسلاح المستخدم، وأعطاه أحدهما ‏ملابس يرتديها عوضا عن الملابس المتسخة، عقب إخبارهما بارتكاب الواقعة، فتمت المساعدة ‏له بتلك الطريقة.‏