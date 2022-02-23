الأمين العام لمجلس الدولة: إنجاز شباب القضاة تعزيز لروح الانتماء للوطن

وجه المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، الشكر لجميع حضور احتفالية مجلس الدولة بـ«يوم الوفاء والإنجاز»، كما هنأ المكرمين من المستشارين المحققين للتميز الملحوظ، والذي لحق النجاح بمجلس الدولة، لما قدموه للمجلس والوطن، من جهد حقق نجاح في منظومة العدل.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها باحتفالية مجلس الدولة تحت عنوان «يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثاني» التي تم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2020 / 2021، وعددهم يناهز المئة.

هذا النجاح تغزيز لروح الانتماء

وأضاف، الأمين العام لمجلس الدولة، أن هذا الإنجاز والنجاح يعتبر تعزيزا لروح الانتماء للوطن وتخليدًا لتحقيق العدالة، وتأتي خطوة تكريم المجلس لهؤلاء القضاة، يدفعهم لبذل المزيد من العطاء والجهد، والذي ينتهي إلى تحقيق مزيد من الإنجاز.

وأوضح، حرص إدارة المجلس على توفير المناخ المناسب، والمتسبب للعمل وإتاحة الإمكانيات من العمل لتحقيق العدالة الناجزة، التي هي هدف أساسي ورسالة سامية لمجلس الدولة في الدستور والقانون والتي تسعى الدولة لتحقيقه.

فضلًا عن حرص المجلس على تذليل كل المعوقات للقضاة، والتي تمنع أداء هذه الرسالة، مع التعاون مع الهيئات المختلفة لظهور هذا الإنجاز على هذه الشاكلة، بالإضافة لتوفير متطلبات مجلس الدولة، للوصول إلى أحدث الفتاوى والأحكام من خلال تيسير منظومة إلكترونية هامة أثرت في العمل القضائي، نهاية إلى توفير الاستراحات للأعضاء حتى يتسنى لهم القيام بأعمالهم المنوطة بهم.