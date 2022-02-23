الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية على القاهرة والسواحل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن وصول المنخفض الجوي البارد إلى السواحل الغربية للبلاد، مما ترتب عليه تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بأمطار رعدية على محافظات شمال الوجه البحري، تصل للقاهرة ولخليج السويس ومدن القناة.

طقس الخميس 24 فبراير

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يكون غدا الخميس هو ذروة موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، بسبب تأثرنا بمنخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا، إذ يستمر سقوط الأمطار الرعدية ومتفاوتة الشدة على محافظات شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية، تتجه إلى الشرق، وتصل إلى القاهرة ومدن القناة وخليج السويس، حيث ستكون متوسطة ورعدية أحيانا، كما يسود طقس غائم معظم ساعات النهار على كل محافظات الجمهورية.

طقس الجمعة 25 فبراير

وأضافت استمرار موجة الطقس السيئ، إذ تشهد المحافظات الساحلية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبري، سقوط أمطار متوسطة الشدة، على معظم الأنحاء، مع انخفاض درجات الحرارة ما بين 3-4 درجات، ويسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، مع استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية بشكل متقطع على معظم محافظات الجمهورية.

طقس السبت 26 فبراير

وأكدت هيئة الارصاد الجوية، أنه بداية من يوم السبت المقبل، يسود طقس معتدل على جميع محافظات ومدن الجمهورية، وذلك بعد انتهاء موجة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد منذ الأربعاء الماضي، مشيرة إلى ظهور الشبورة المائية على الطرقات المؤدية إلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس المقبل 24 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 24، والصغري 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 26 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي23، والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20، والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 10.