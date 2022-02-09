توقيع الكشف الطبي على 1318 حالة في قافلة طبية مجانية بميت غمر

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية، قافلة طبية علاجية بقرية ميت أبو خالد بمركز ميت غمر، استمرت على مدار يومين، ووقعت خلالها الكشف الطبي على 1318 مريضا، وذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبية لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة.

تنظيم قافلة علاجية مجانية لقرية ميت أبو خالد

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم تنظيم قافلة علاجية مجانية لقرية ميت أبو خالد مركز ميت غمر خلال يومي 7 و8 فبراير لجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1318 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة (باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، ونساء وتوليد، وتنظيم أسرة).

البيان الختامي للقافلة الطبية المجانية

وأضاف «مكي»، في بيان صحفي، أن البيان الختامي للقافلة الطبية المجانية بقرية ميت أبو أخالد أسفر عن توقيع الكشف الطبي عن 298 حالة باطنة، و342 أطفال، و186عظام، و191 جلدية، و58 جراحة، و130 نساء وتوليد تنظيم أسرة.

وأشار إلى إجراء 241 تحليلا مختلفا للمرضى، و67 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 132 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 8 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل 2 قرار نفقة دولة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.