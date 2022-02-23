موعد تلقي طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين.. اعرف الأوراق المطلوبة

أصدرت عدد من المديريات التعليمية، خطابا مهما للإدارات التعليمية، بشأن تلقي طلبات تغيير المسمى الوظيفي، لأعضاء التعليم، الذين يرغبون تغيير المسمي الوظيفي من مادة إلى أخرى، ومن مرحلة إلى مرحلة أخرى، للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

موعد بدء قبول طلبات تغيير المسمي الوظيفي

ووجهت المديريات التعليمية في خطابها للإدارات بالتنبيه على قسم التنسيق الابتدائي بقبول ملفات تغيب المسمى الوظيفي، وذلك استعدادا لإرسال الكشوف إلى تنسيق التعليم العام بالوزارة، على أن يبدأ تلقي طلبات تغيير المسمى الوظيفي، اعتبارا من 27 إلى 31 مارس، مطالبة الجهة المعتمد لاستمارة تغيير المسمى الوظيفي التأكد من مرفقات الملف.

الأوراق المطلوبة للتقديم لتغيير المسمي الوظيفي 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم في تغيير المسمى الوظيفي من مادة لمادة أخرى، ومرحلة لمرحلة أخرى لعام 2022، وهي:

- استمارة تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين.

- تقریر لعام 2020/2019، وتقریر 2021/2020، تقارير الكفاية بمرتبة كفء.

- صورة طبق الأصل من المؤهلات الدراسية الحاصل عليها.

- صحيفة أحوال إليكترونية حديثة ومعتمدة، موضحا بها الجزاءات من الإدارة التعليمية، وصورة من بطاقة الرقم القومي.

شروط تغيير المسمى الوظيفي للعام الحالي 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت شروط تغيير المسمي الوظيفي للعام الحالي 2022، وهي:

- الحصول على موافقة التوجية الفني للمادة الراغب في النقل إليها.

- الحصول على مؤهل تربوي في حالة كونه خريج لكلية غير كلية التربية.

- استيفاء استمارة المسمى الوظيفي متضمنة المرحلة، والمادة الراغب في النقل إليها.