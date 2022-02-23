مشرف صندوق آثار النوبة يتابع تطوير منطقتي المعابد الأثرية بعمدا والسبوع

زار الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والمشرف على صندوق آثار النوبة، منطقتي عمدا والسبوع بأسوان، للوقوف على الموقف التنفيذي ومتابعة مستجدات أعمال مشروع تطوير منطقتي المعابد الأثرية بعمدا والسبوع، وخدمات الزائرين بها، وذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، ورفع كفاءة خدمات الزائرين.

نظم الإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية

شملت الجولة تفقد أعمال تطوير المرسى النيلي أمام المعبدين والأماكن المخصصة لاستراحة الزائرين المصريين والسائحين، من مقاعد ومظلات ولوحات إرشادية وتفسيرية ووسائل إتاحة الموقعين للسياحة الميسرة، بالإضافة إلى أعمال تطوير نظم الإضاءة الداخلية والخارجية بالمعبدين، التي تعمل بالطاقة الشمسية حفاظا على الآثار من التغيرات البيئية والمناخية وبناء استراحات جديدة للعاملين.

وعقد الدكتور أحمد غنيم، اجتماعا موسعا مع كل العاملين بالمنطقة، واستمع إلى آرائهم ومشاكلهم، من أجل العمل على حلها.

رافق الدكتور أحمد غنيم، خلال الجولة، خالد فرج مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالصندوق، وطارق سعد مدير العلاقات العامة بمكتب النوبة بأسوان.