تأجيل محاكمة 4 متهمين لقتلهم آخر في دار السلام لـ24 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 3 أشقاء وآخر، قتلوا والد طالبة تشاجرت مع زميلتها في دار السلام، لجلسة الغد للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

قرار الإحالة

كشف قرار الإحالة قيام المتهمين «عمرو. ع»، 40 سنة، تاجر، وشقيقه «محمد»، 25 سنة، تاجر، و«ممدوح. أ»، هارب، 46 سنة، تاجر فاكهة، بقتل «آيانى. قّ» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، فأعدوا لذلك الغرض أداتين «سنجة، عصا شوم»، دون أن يوجد لحملهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتربصوا به بمحيط مسكنه، وما إن ظفروا به حتى انقض عليه المتهمان الأول والثاني، وكالا له الضربات بأداتي بطشهما، حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمؤازرتهما، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته.

التحريض في ارتكاب الجريمة

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمة الرابعة «هناء. ع»، 34 سنة، ربة منزل شقيقة المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين بطريقي التحريض في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن حرضتهم على قتل المجنى عليه إثر خلاف سابق بينهم وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

كشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، أن المتهمين من الأول حتى الثالث، تربصوا بالمجنى عليه قاصدين قتله، بتحريض من المتهمة الرابعة، إثر خلاف بينهم لحدوث مشاجرة بين الطالبة ابنة المجنى عليه وزميلتها بذات المدرسة، ما أدى لنشوب مشاجرة أخرى بين المجنى عليه ووالد الطالبة، استدعت إثرها المتهمة الرابعة شقيقيها، وقاموا بالتعدي على المجنى عليه، وأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.