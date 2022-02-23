أخبار البورصة المصرية.. تباين في نهاية جلسة تعاملات اليوم

جاءت أخبار البورصة المصرية إيجابية في اليوم الثاني لتدشين أربعة مؤشرات جديدة لقياس أداء سندات الخزانة العامة للدولة.

أخبار البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم

وأخبار البورصة المصرية، اختتمت جلسة تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23 فبراير بارتفاع جماعي لأغلب المؤشرات؛ إذ ارتفع مؤشر (EGX70) بمقدار 0.54% لتختتم تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 1950 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 بنحو 0.48% ليغلق في ختام تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 2934 نقطة في الوقت الذي أغلق فيه بعد انتهاء جلسة تعاملات اليوم المؤشر الرئيسي (EGX30) بشكل هامشي مع نهاية جلسة تداول اليوم بمقدار0.01% ليختم تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 11301 نقطة، في الوقت الذي بدأت جلسة تعاملات الأربعاء في تعاملات المستهل على ارتفاع بنحو 0.43%.

وعن أخبار البورصة المصرية، سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق المال المصرية نحو 714 مليار جنيه، في ظل زيادة المستثمرين المصريين نحو البيع بنحو 20.4 مليون جنيه بينما مالت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع بصافي مبيعات بلغت 19 مليون جنيه، وكذلك مال المستثمرين الأجانب إلى البيع بمقدار 1.2 مليون جنيه.

تدشين 4 مؤشرات جديدة

أخبار البورصة المصرية اليوم جاءت متوافقة بعد تدشين أربع مؤشرات جديدة لقياس أداء سندات الخزانة الحكومية، أمس، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ونائبه أحمد كوجك وممثلي أطراف صناعة الأوراق المالية وممثلي البنك المركزي وشركة التسوية المملوكة للبنك المركزي ووزارة المالية، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ونائبه أحمد الشيخ وعدد من قيادات البورصة، جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاء ذلك بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية منهجية المؤشرات الفرعية الجديدة؛ استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات.