فنانات بدور مدرسات لغات بشكل كوميدي.. آخرهن سما إبراهيم في «دايما عامر»

برع العديد من نجمات الفن المصري بتقديم دور مدرسة اللغات كل منهن على طريقتها الخاصة بطريقة كوميدية، فالجميع يعلق بأذهانه مس ميرفت التي قامت بها إيمي سمير غانم، ومس إنشراح مدرسة الانجليزي في فيلم «الناظر»، ويعد آخرها دور الفنانة سما إبراهيم في مسلسل «دايما عامر» الذي ينافس في رمضان 2022 مع مصطفى شعبان، وتجسد دور ميس همت مدرسة الإنجليزي.

تجسد الفنانة الكوميدية سما إبراهيم دور مدرسة إنجليزي، تدعى «مس همت عطية»، في مسلسل «دايما عامر» الذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2022.

وقدمت من قبل إيمي سمير غانم دور مدرسة إنجليزي في فيلم «عسل أسود» لـ احمد حلمي، وتميزت بأدائها ونطقها للغة بشكل كوميدي.

وقد سبقتها حنان الطويل، التي قدمت دور مس إنشراح خلال فيلم «الناظر» مع الراحل علاء ولي الدين.

وتدور احداث مسلسل «دايما عامر» حول قضايا التعليم وخاصة بالمدارس الأجنبية، حيث يجسد أبطال العمل دور مدرسين بمواد مختلفة، ولكن في إطار كوميدي.

يقوم ببطولة مسلسل «دايما عامر»، مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، أمل رزق، لمى كتكت، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.

كما تقدم سما إبراهيم، عملين آخرين خلال موسم رمضان بجانب دايما عامر، وهما «مسلسل المشوار» مع محمد رمضان في دور تراجيدي، و«مسلسل «الكبير أوي 6» مع احمد مكي في دور كوميدي أيضا.

وشاركت سما إبراهيم في رمضان الماضي في مسلسل «ملوك الجدعنة» مع مصطفى شعبان وعمرو سعد، في دور أم بسنت، والتي برعت بتقديمه، وكان آخر أعمالها بالدراما من خلال مشاركتها في الجزء الرابع من نصيبي وقسمتك في حكاية «النضارة البيضا».

بداية سما إبراهيم كانت من خلال المسرح، حيث انها درست التمثيل والإخراج وتخرجت في كلية الفنون الجميلة ثم درست النقد الفني بأكاديمية الفنون، في عام‮ ‬1997‮ ‬شاركت بعرض مسرحيتها الأولي‮ «حبك حبة»، ومن ‬ثم شاركت في مهرجان نوادي مسرح الإسماعيلية، وقدمت العديد من الأعمال المسرحية والدرامية خلال مسيرتها.