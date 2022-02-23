تفاصيل العقوبات الأمريكية على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا: مؤسسات وأفراد

مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض حزمة أولى من العقوبات الأمريكية على روسيا، ردا على اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين شرقي أوكرانيا، أو ما يعرف بـ جمهوريتي دونيستك ولوغانسك، قلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أهمية العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه العقوبات سلاح ذو حدين، بمعنى أنها تؤثر أيضا على أمريكا وحلفائها.

العقوبات الأمريكية على روسيا جاءت بالتنسيق مع حلفاء أمريكا

وقال «بايدن»، إن فرض العقوبات الأمريكية على روسيا، جاء بتنسيق مع حلفاء وأصدقاء أمريكا في العالم، معتبرا أن ما قامت به روسيا بشأن أوكرانيا يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويجب أن يكون له رد قوي من جانب المجتمع الدولي.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن العقوبات الأمريكية على روسيا، ستشمل مصرفين روسيين ومسؤولين روس بارزين، بالإضافة إلى فرض إجراءات لفصل أجزاء من الاقتصاد الروسي عن النظام المالي العالمي، حسب قوله.

العقوبات الأمريكية على روسيا تشمل قطع التمويل الغربي عن الحكومة

وقال «بايدن» في كلمة له من البيت الأبيض، أمس، بشأن الأزمة الأوكرانية: «أُعلن عن الدفعة الأولى من العقوبات لفرض تكاليف على روسيا ردا على أفعالهم، وقد تضمنت عقوبات حظر كاملة على مؤسستين ماليتين روسيتين كبيرتين VEB وبنكهما العسكري، وعقوبات شاملة على الديون السيادية لروسيا وهذا يعني أننا قطعنا التمويل الغربي عن الحكومة الروسية، لم يعد بإمكانها جمع الأموال من الغرب ولا يمكنها تداول ديونها الجديدة في أسواقنا أو الأسواق الأوروبية أيضًا».

وكشف الرئيس الأمريكي عن مزيد من التفاصيل بشأن العقوبات الأمريكية على روسيا، قائلا: «سنفرض أيضًا عقوبات على النخب الروسية وأفراد أسرهم، إنهم يشاركون في المكاسب الفاسدة لسياسات الكرملين، ويجب أن يشاركوا في الألم أيضًا، لقد عملنا مع ألمانيا للتأكد من أن نورد ستريم 2 (خط الغاز الروسي) لن يمضي قدمًا».

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه الحزمة من العقوبات، هي مجرد حزمة أولى، وسوف تكون هناك المزيد من العقوبات في حال واصلت روسيا تصعيدها فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.