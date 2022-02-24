عاجل.. سقوط أول قتيل في كييف و«ديلي ميل»: مئات القتلى بأوكرانيا

أعلنت وزارة الداخلية في أوكرانيا، قبل قليل، سقوط أول قتيل في العاصمة الأوكرانية «كييف»، جراء قصف روسي، وفق ما نقلته قناة «سكاي نيوز»، كما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية سقوط جريح آخر جرّاء القصف الروسي.

في الوقت ذاته، ذكرت صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية نقلا عن مصادرها، أنّ هناك مئات القتلى من الأوكرانيين جراء القصف الروسي، بحسب ما نقلت عن مصادرها، وجرى تداول مقاطع فيديو مصورة صباح اليوم تظهر فيها الجثث ملقاة على الأرض في شوارع كييف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن فجر اليوم بدء عملية عسكرية قال إنها لحماية منطقة دونباس الانفصالية عن أوكرانيا.