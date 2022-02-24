اليوم .. أولى جلسات محاكمة المتهم السادس في قضية «بسنت» بالغربية

تنظر اليوم، محكمة الطفل بطنطا، أولى جلسات محاكمة المتهم السادس «محمود ع. س.»، طالب بالصف الأول الثانوي، في قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية.

كان المستشار محمد البواب، المحامي العام الأول لنيابة غرب طنطا الكلية، قرر إحالة المتهم السادس في الواقعة، إلى محكمة الطفل بطنطا، مع استمرار حبسه، وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة في غضون عام 2021 وقام بهتك المجني عليها بغير قوة ولا تهديد، والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة، بأن استطال عموم جسدها وعموم عفتها.

محكمة جنايات طنطا تقرر تأجيل محاكمة المتهمين إلى 8 مارس

وقررت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامي بريك، في وقت سابق، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين، في واقعة الطالبة «بسنت خالد»، المعروفة إعلاميا بضحية الابتزاز الإلكتروني في الغربية، إلى جلسة 8 مارس المقبل، لتلبية طلبات الدفاع عن المتهمين، والتي تمثلت في سماع أقوال ممثل الطب الشرعي، وإعادة النظر في تحريات وتحقيقات المباحث، حول الواقعة.

وأكد دفاع المتهمين أن الاتهامات تطول أيضا أسرة الطالبة «بسنت خالد»، معتبرا أنهم لم يحسنوا رعاية ابنتهم ومتابعتها ومعرفة حياتها، وأن القضية من فعلها هو «الشو الإعلامي»، على حد قوله، بينما طلبت هيئة الدفاع عن المجني عليها من هيئة المحكمة إضافة تهمة «الاغتصاب» إلى المتهمين، كما ورد في تقرير الطب الشرعي.

وشهدت الجلسة الأولى من المحاكمة حضور أفراد من أسرة الطالبة «بسنت»، وأسر المتهمين، وسط إجراءات أمنية مشددة، في حضور 4 متهمين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الخامس الهارب.

وكانت نيابة مركز كفر الزيات بالغربية قررت إحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات، وتم تحديد يوم 5 فبراير لنظر أولى جلسات محاكمة الـ5 متهمين، وذلك في القضية رقم 2036 جنايات كفر الزيات، والمقيدة برقم 25 كلى غرب طنطا.

تضمن قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات كلاً من «إبراهيم م. أ.»، 17 سنة، طالب، محبوس، و«محمود ر. أ.»، 21 سنة، عامل، محبوس، و«إسماعيل ب. أ.»، 20 سنة، هارب، و«عبدالحميد م. أ.، 19 سنة، عامل، محبوس، و«عبد الحميد ح. أ.»، 16 سنة، طالب.

النيابة العامة توجه الاتهامات لـ5 متهمين

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعامل في شخص طبيعي، هي المجني عليها، الطفلة «بسنت»، بأن استخدمها، لإتيان أفعال جنسية مخلة، بواسطة استغلال حالة ضعفها، الناتجة عن تهديده لها بنشر صور مخلة بالشرف لها، وكان ذلك التعامل بقصد استغلالها جنسيا، بإجبارها على ممارسة أفعال جنسية معه، والمتهمين الباقين.

كما أوضح قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس، اتفقوا مع المتهم الأول على تهديد المجني عليها بسنت، لإجبارها على ممارسة الرذيلة معهم فهددها المتهم الأول بذلك، واستجابت المجني عليها لتهديده.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول والثالث والرابع، هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد، بأن حسر عنها المتهمان الأول والثالث ملابسها واستطالا بأيديهما عموم جسدها ومواطن عفتها، حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة، للشد من أزرهما والتأهب لارتكاب الجريمة.

كما تضمن قرار الإحالة أن المتهمين الأول والثاني هددا المجني عليها كتابة، بإفشاء صور مخلة بشرفها، وكان هذا التهديد مصحوباً بطلب إرسالها لهما كروت شحن خط جوال.

كما بين قرار الإحالة أن المتهمين جميعاً اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي المثبتة على أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهم، صوراً فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين استعملوا ونشروا الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو موضع الاتهام، بغير رضاء المجني عليها، كما اعتدوا على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل.