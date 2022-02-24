خبير: روسيا قادرة على احتواء العقوبات الغربية ويجب منحها حزام أمان

قال أديب السيد، خبير في الشؤون الروسية والعلاقات الدولية، إنّه من الخطأ الاعتقاد بأن روسيا التي أعدت لمواجهات أوكرانيا منذ سنوات، لم تحسب بدقة تداعيات تحركها العسكري.

وأضاف «السيد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنّ روسيا قادرة على احتواء تداعيات العقوبات الغربية والتعامل معها، وتمتلك من القدرات الاقتصادية والمالية ما يكفي لمعالجة الأزمات التي ستنجم عن هذه المجابهة بينها وبين الغرب.

أمل العقلانيين في العالم

وتابع أستاذ السياسات الدولية بجامعة بورسعيد: «لدى كل العقلانيين في هذا العالم أمل أن يراجع العقلاء في الغرب وروسيا مواقفهم من أجل احتواء هذه الأزمة والتوقف عند حدودها الدنيا للحيلولة دون نشوب الحرب النووية».

وأشار، إلى أن الحاجة ماسة لمنح روسيا حزام أمان، إذ طالبت بضمانات أمنية يمكن تسميتها «حزام أمني يحيط بالحدود الروسية من الجهات كافة»، لافتًا إلى أنها طلبت في أكثر من مناسبة عدم قبول عضوية أوكرانيا في حلف الأطلسي.

روسيا تطالب باحترام نفوذها

وأوضح، أن روسيا تطالب باحترام نفوذها في الفضاء السوفيتي السابق لأسباب أمنية بحتة، ولا يمكنها قبول إنشاء حلف الناتو قواعد صاروخية على الأراضي الأوكرانية يمكنها إصابة أهداف استراتيجية جوهرية في عمق أراضيها خلال 3 دقائق فقط.

ولفت إلى أنّ العقوبات الغربية على روسيا ستلحق ضررا بالمصالح الغربية أسوة بالمصالح الروسية، حيث تعتمد دول أوروبا الغربية على إمدادات الغاز الروسي، وبالتالي فإنها ستكون في مأزق، إذ ارتفعت أسعار الغاز بين ساعة وأخرى إلى ما يزيد عن 2500 يورو لكل 1000 متر مكعب غاز.

وأردف، أن هذه التكلفة سيتحملها دافعو الضرائب في أوروبا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف إبعاد روسيا عن سوق الغاز الأوروبي واستبداله بالغاز الأمريكي الأكثر تكلفة والأغلى سعرا بالنسبة إلى للمستهلك الأوروبي.

وتابع خبير في الشؤون الروسية والعلاقات الدولية، أنّ ألمانيا تشتري الغاز الروسي بأقل من 200 يورو بينما وصل سعره العالمي إلى أكثر من 2500 يورو وهذا فارق كبير يعطي صورة واضحة عما ستؤول إليه الأمور لو قررت روسيا التخلي عن إمدادات الطاقة إلى الدول الأوروبية.