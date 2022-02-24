زعيم انفصاليي لوغانسك: الوضع الإنساني تحت السيطرة وأنهينا مشكلة ندرة المياه

أعرب زعيم الانفصاليين في إقليم لوغانسك بشرق أوكرانيا، عن أمله بألا يكون هناك ضحايا بين المدنيين، موضحًا: «نستمر في عمليات الإجلاء ومن الصعب أن أحدد مدة هذا الإجلاء».

وأضاف في مؤتمر صحفي: «من ناحيتنا سوف نقدم لك الوسائل اللازمة لإيواء اللاجئين وسوف نستخدم المباني الموجودة لدينا، وسيكون هناك دعم للكشف عن أولئك الذين شاركوا في عمليات القتل من المتشددين وغيرهم».

الوضع الإنساني تحت السيطرة

وتابع: «الوضع الإنساني تحت السيطرة ونعيش ضمن نظام طبيعي، والبنية التحتية تعمل بشكل طبيعي، وهناك بعض الأعمال التخريبية كضرب أنبوب الغاز، وكان هناك شكاوى في دونيستك من ندرة المياه، وحللنا هذه المشكلة والمحال التجارية تعمل والمواد الغذائية موجودة».