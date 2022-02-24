زعيم انفصاليي لوغانسك: حانت اللحظة المنتظرة منذ 8 سنوات

قال زعيم الانفصاليين في إقليم لوغانسك، بشرق أوكرانيا، إن اللحظة التي انتظروها منذ فترة طويلة قد حانت، موضحا: «منذ 8 سنوات عانينا كثيرا، عشنا 8 سنوات من الاستهزاء والمعاناة، وفي عام 2014 كان الجيش الأوكراني مسلحا وقتل سكان دونباس، لأننا نتحدث بلغتنا الأم، وهي اللغة الروسية، ولأننا قررنا أن نظل أصدقاءً مع إخوتنا في الاتحاد الروسي».

وأضاف في مؤتمر صحفي: «يوحدنا مع روسيا تاريخ عظيم، ولم نعلن عن أي نزعات انفصالية تجاه أوكرانيا ولم نقتل أحدا، ولم نفرض أي أيدولوجيا؛ لكننا طلبنا فقط أن نبقى صادقين وموالين لأرضنا ووطننا وإيماننا، وأن نبقى مؤمنين بالعالم الروسي ومواجهة العناصر الأوكرانية التي كانت ترغب في الاعتداء».

زعيم الانفصاليين: خبراء أمريكا وبريطانيا وجهوا أوكرانيا ضدنا

وأردف: «كان هناك خبراء من أمريكا وبريطانيا ووجهوا أوكرانيا ضدنا، وكل هذه الأمور وغيرها أدت إلى الثورة، وواثق بأن أغلبية الأوكرانيين يشاطروننا رأينا ويثقون بنا وينتظروننا».