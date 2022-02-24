مصرع عنصر شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالمنيا

أكدت وزارة الداخلية، مواصلة جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

8 قضايا متهم فيها العنصر الجنائي

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الخميس، تمكنت جهود البحث الجنائي من تحديد مكان اختباء عنصر جنائي شديد الخطورة الإجرامية بدائرة مركز شرطة المنيا، سبق اتهامه في 8 قضايا ما بين «شروع في قتل – ضرب – سلاح – مخدرات – مشاجرة» هارب من أحكام بـ«السجن – السجن المؤبد» في جنايات «مخدرات – شروع في قتل – سلاح»، والصادر فيها أحكام.

مصرع المتهم

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لضبط المتهم، وأسفر تبادل إطلاق النيران، عن مصرعه وضبط سائق سيارة أجرة كان يستقلها العنصر الجنائي شديد الخطورة، والذي اعترف بمعاونته للمذكور للحيلولة دون ضبطه.

وعُثر بحوزتهما على «بندقية آلية – طبنجة – فرد محلى – عدد 3 خزن - وعدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة– كمية من مخدرى الحشيش والهيروين».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.