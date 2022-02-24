جثة معلقة داخل غرفة نوم بالهرم.. أسرة «كريم» تستقيظ على مشهد صادم

أنهي شاب حياته شنقا داخل منزله في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة الهرم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها حول الحادث.

جثة معلقة داخل غرفة النوم

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا بالعثور على شاب مشنوقا داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «كريم ع س»، 19 سنة، معلقة داخل غرفة نومه.

وقالت أسرة الشاب، خلال التحقيقات، إنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حلاق يذبح نفسه بـ«موس»

وفي واقعة أخرى، أقدم حلاق على الانتحار بذبح نفسه بموس حلاقة داخل المحل، الذي يعمل به بدائرة قسم شرطة الهرم، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة لإسعافه.

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا من الأهالي بقيام حلاق بذبح نفسه في وسط الشارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على شاب يدعى «سعيد» ويعمل حلاق رجالي، وبالفحص تبين وجود جرح ذبحي بالرقبة، كما تبين أنه لا زال على قيد الحياة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى للعلاج، كما تم وضع حراسة عليه لاستكمال الإجراءات بعد تحسن حالته الصحية.