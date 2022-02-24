عاجل.. تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم السادس بقضية «بسنت» لـ3 مارس

قررت محكمة الطفل بطنطا تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم السادس «محمود ع. س.»، طالب بالصف الأول الثانوي، في قضية الابتزاز الإلكتروني، بناء على طلب دفاع المتهم، للاطلاع والمرافعة.

وكانت أولى جلسات القضية، شهدت غياب والدة بسنت، واقتصر الحضور فقط على شقيقتها الوسطى وخطيبها، وأيضا محامي الضحية.

كان المستشار محمد البواب، المحامي العام الأول لنيابة غرب طنطا الكلية، قرر إحالة المتهم السادس إلى محكمة الطفل بطنطا، مع استمرار حبسه، وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة في غضون عام 2021 وقام بهتك المجني عليها بسنت بغير قوة ولا تهديد والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة، بأن استطال عموم جسدها وعموم عفتها