هل تتأثر مصر بالعاصفة زينب التي تضرب شمال أوروبا؟.. «الأرصاد» توضح

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة الجوية التي تضرب شمال أوروبا حاليا، المعروفة باسم «زينب»، لن تؤثر على مصر إطلاقا، فهي عاصفة باردة، في حين أن المنخفض الجوي الذى تتأثر بها مصر، منذ أمس الأربعاء، هو منخفض قادم من جنوب غرب قارة أوروبا، وبعيد تماما عن العاصفة الجوية في شمال القارة الأوروبية، ويتأثر بها فقط دول الشمال.

مصر بعيدة عن مسار العاصفة زينب

وفي هذا الصدد، قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن دول جنوب أوروبا بعيدة تماما عن هذه العاصفة، ونحن لن نتأثر بها على الإطلاق، مؤكدة أنه رغم تأثرنا المنخفض الجوي البارد حاليا، إلا أن دجات الحرارة العظمى لن تنخفض عن 18 أو 16 درجة مئوية، وهي درجات طبيعية في مثل هذا الوقت من العام، إذ أننا مازلنا في فصل الشتاء، ونعيش أجواء شتوية طبيعية في هذا الوقت من السنة، في حين أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل، تتراوح ما بين 15-8 درجات، ويسود طقس بارد على أنحاء الجمهورية كافة.

العاصفة زينب تؤثر على الحياة في شمال أوروبا

يذكر أن العاصفة زينب التي تضرب دول شمال أوروبا منذ عدة أيام، كانت السبب في حبس الملايين من المواطنين داخل منازلهم، حرصا على حياتهم، كما تسببت في الكثير من الخسائر المادية والبشرية، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 1.5 مليون منزل، وأثرت بشكل كبير على الحياة اليومية لمعظم دول شمال أوروبا.

درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 17- 11

وادي النطرون 18- 10

طنطا 19- 12

شبين الكوم 20 - 11

دمنهور 19- 12

بلطيم 18- 13

مطروح 16- 11

السلوم 16- 10

سيوة 18- 10

بورسعيد 19- 13

دمياط 20- 10

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 21- 10

السويس 20- 11

العريش 19- 10

رفح 18- 09

رأس سدر 21- 12

نخل 18-05

نويبع 22-17

طابا 17- 16

كاترين 16- 07

الطور 19-13

شرم الشيخ 26-15

الغردقة 25- 14

مرسى علم 26- 12

الفيوم 20- 09

بني سويف 20-08

المنيا 20-08

أسيوط 21- 09

سوهاج 22 -07

قنا 22- 09

الأقصر 23- 10

أسوان 24- 13

إدفو 23-12

أبو سمبل 23-11

الوادي الجديد 25- 06

شلاتين 23- 12

أبو رماد 22- 12

حلايب 24- 13

رأس حدربة 23- 14