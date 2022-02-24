درجات الحرارة اليوم الخميس 24-2-2022 في مصر.. طقس شديد البرودة ليلا

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، يمثل ذروة موجة الطقس السيئ الذي تمر بها البلاد منذ مساء أمس الأربعاء، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد فى طبقات الجو العليا، قادم من جنوب أوروبا على سطح الأرض.

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، في بيان صادر عنها، منذ قليل، أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة ما بين 2-3 درجات على عدد من محافظات ومدن الجمهورية، إذ يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، في حين أنه سيكون باردا على السواحل الشمالية، وشمال محافظات الوجه البحري، مع نشاط الرياح الجنوبية الغربية، كما يسود طقس غائم معظم ساعات النهار، ومع بداية ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 17- 11

وادي النطرون 18- 10

طنطا 19- 12

شبين الكوم 20 - 11

دمنهور 19- 12

بلطيم 18- 13

مطروح 16- 11

السلوم 16- 10

سيوة 18- 10

بورسعيد 19- 13

دمياط 20- 10

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 21- 10

السويس 20- 11

العريش 19- 10

رفح 18- 09

رأس سدر 21- 12

نخل 18-05

نويبع 22-17

طابا 17- 16

كاترين 16- 07

الطور 19-13

شرم الشيخ 26-15

الغردقة 25- 14

مرسى علم 26- 12

الفيوم 20- 09

بني سويف 20-08

المنيا 20-08

أسيوط 21- 09

سوهاج 22 -07

قنا 22- 09

الأقصر 23- 10

أسوان 24- 13

إدفو 23-12

أبو سمبل 23-11

الوادي الجديد 25- 06

شلاتين 23- 12

أبو رماد 22- 12

حلايب 24- 13

رأس حدربة 23- 14