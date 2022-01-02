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غلق طريق «القطامية - العين السخنة» في الاتجاهين بسبب الشبورة

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سحر عزازى
09:15 ص | الأحد 02 يناير 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق القطامية - العين السخنة، في الاتجاهين، لوجود شبورة مائية صباح اليوم الأحد، وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

كما شددت الإدارة العامة للمرور على جميع السائقين اتخاذ جميع أشكال الحيطة والحذر خلال السير على الطرق للحفاظ على أرواحهم، بالإضافة إلى أهمية اتباع الإرشادات وقواعد السير خلال الشبورة.

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