«الناتو»: السلام في أوروبا تحطم.. وروسيا تتحمل مسؤولية كل حياة تُزهق

قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن التدخل الروسي في أوكرانيا يُعني أن السلام في القارة تشتت وتحطم: «الآن لدينا حرب في أوروبا، وانتهينا للتو من اجتماع مجلس شمال الأطلسي لمناقشة الأوضاع، وناقشنا طلبات بلغاريا والتشيك واستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا لعقد مشاورات طارئة».

ستولتنبرغ: أمن أوروبا يواجه لحظات جسيمة

وأضاف «ستولتنبرغ»، خلال مؤتمر صحفي: «أمن أوروبا يواجه لحظات جسيمة، وهجوم روسيا غير المبرر ضد أوكرانيا، وضع حياة أشخاص عديدين تحت الخطر مع هجمات صاروخية وجوية وقوات برية وقوات خاصة من اتجاهات عديدة، تستهدف البنى التحتية العسكرية والمراكز المدنية الكبرى».

ستولتنبرغ: روسيا تتحمل مسؤولية كل حياة تُزهَق

وتابع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»: «نحن أمام عمل متعمد تم التخطيط له منذ فترة طويلة وبدم بارد، وعلى الرغم من أكاذيبها ونكرانها ومعلوماتها المضللة فإن النوايا واضحة أمام العالم، قادة روسيا يتحملون المسؤولية الكاملة لتصرفاتهم المتهورة وكل حياة تُزهَق».