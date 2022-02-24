«مها» تبدأ حياتها العملية في سن الـ42 بماكينة طحينة بالإسكندرية: بحقق ذاتي

«أنا عايزة اشتغل علشان أحقق ذاتي».. تلك الكلمات كانت الحافز الرئيسي للسيدة السكندرية «مها» الشهيرة بـ«أم أحمد»، والتي بدأت في اقتحام سوق العمل في عمر 42 سنة، ورغم التحديات التي واجهتها في بداية الأمر إلا انها لم تترك نفسها للاستسلام، بل أصرت على خوض التجربة كاملة لتصبح أول سيدة بالإسكندرية تقوم بتصنيع الطحينة أمام المارة.

لم يشكل زواج «مها» أو أمومتها عائقًا أمام تنفيذ حلمها، بل كان مصدر دعم لها، فهي أم لـ3 أولاد في مراحل عمرية مختلفة، أكبرهم في الجامعة، وأصغرهم في المرحلة الابتدائية، وكانت ربة منزل منذ عقدين، حتى اتخذت قرار العمل لتقف بماكينتها الصغيرة التي تضع بها السمسم ليتحول إلى طحينة في أحد أسواق الإسكندرية.

آيس كريم ولا طحينة....وتميزها في عملها

وقالت «مها» إنها فكرت في العديد من الأشياء التي يمكن أن تفعلها، مثل شراء عربة «آيس كريم» لتقف بها على البحر، لكنها تراجعت عن ذلك، حتى توصلت إلى شراء ماكينة الطحينة، وقامت بتجربتها في المنزل أولًا ومعرفة كيفية التعامل معها، ثم نزلت إلى الشارع في منطقة كليوباترا شرق الإسكندرية وبالتحديد في سوق زنانيري.

وأكدت أن تميزها في صناعة الطحينة له أسبب «أنا الطحينة عندي بتبقي فريش، وبعملها قدام الناس، فبتكون خالية من أي مواد حافظة، لأني بستخدم سمسم مقشور بيعدي بـ7 مراحل في المصنع»، وهذا هو الفارق بينها وبين أي منتج آخر.

أسعار طحينة مها

وأوضحت أن أسعار الطحينة في متناول الجميع، إذ تبدأ من 5 جنيهات ويصل سعر الكيلو إلى 55 جنيها، لذا أصبح الجميع يأتون لها للتجربة وتحديدا المسافرين إلى الخارج، فتقوم بتعبئتها وتغلفتها جيداً لهم، وكل من يأتي ليشتري يشيد بجودة وكفاءة الطحينة وبتعاملها اللطيف معهم.

أحلام «أم أحمد»

وعن أحلامها، أكدت «مها» رغبتها الشديدة في تكبير المشروع وافتتاح المحل الخاص بها، ليعرفها الجميع، خاصة بعدما لاقت الدعم من أهالي المنطقة ومن اشتروا منها وتقبلوا وجودها كسيدة وأم في وسطهم.