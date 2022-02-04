إعلان حالة الطوارئ في جنوب سيناء استعدادا للطقس السيئ.. وإعادة فتح ميناء نويبع

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تتعرض إلى طقس متقلب منذ ليلة أمس الخميس، إذ هبت الرياح على بعض المدن وانخفضت درجات الحرارة في سانت كاترين، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المدن تحسبا لسقوط أمطار أو سيول.

وأضاف «فودة»، في بيان له، اليوم الجمعة، أن مركز العمليات بالديوان العام للمحافظة أرسل تعليمات إلى كل مجالس المدن عبر أجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتأهب ورفع درجة الاستعداد، موضحا أنه لم تتلق غرفة العمليات أي بلاغات بشأن سقوط أمطار أو وقوع حوادث.

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إعادة فتح ميناء نويبع البحري

من ناحية أخرى، ذكر اللواء بحري محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه تم إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء عقب تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، بعد إغلاق استمر أكثر من 24 ساعة بسبب ارتفاع الموج، موضحا أنه تم عودة الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بين ميناء نويبع البحري والعقبة الأردني، مع استمرار رفع درجة الاستعداد بالميناء.

المحافظ: مستعدون للسيول

صرح محافظ جنوب سيناء بأن طقس اليوم هو نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، وهناك توقعات بسقوط أمطار قد تتحول إلى سيول، موضحا أن المحافظة مستعدة لاستقبال السيول بعد انتهاء معظم أعمال حماية جنوب سيناء من أخطار السيول، إذ أن كل مجالس المدن لديها معدات ثقيلة تُستخدم لإعادة فتح الطرق وإزالة آثار السيول.