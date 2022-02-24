جريمة في شقة تحت الإنشاء بالبساتين.. عامل يدفع زميله من الطابق السادس

تمكنت وزارة الداخلية، من كشف ملابسات البلاغ الذي تلقاه قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، الذي أفاد بسقوط أحد الأشخاص من أعلى عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم.

ووفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس، فإنه عثر على جثة عامل معمار، مقيم بالعقار محل البلاغ، بها إصابات متفرقة بالجسم على إثر إدعاء مشاجرة وسقوطه من مكان عالٍ.

الجريمة بدأت بمشادة كلامية

وتبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وعامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتوفى بالعدو والهرب لشقة تحت الإنشاء بالطابق السادس بذات العقار ولحق به المتهم، ودفعه من الشرفة؛ مما أدى إلى سقوطه وحدوث ما به من إصابات التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.