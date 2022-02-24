تصدر «حامل اللقب» شباك التذكر في دور العرض بإيرادات 126 ألف جنيه

حقق فيلم «حامل اللقب»، 126,984 جنيه أمس الأربعاء بدور العرض، واحتل المرتبة الأولى، بحسب الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، فيما ينافس بدور العرض 8 أفلام سينمائية متنوعة.

إيرادات فيلم «الجريمة» بدور العرض

فيلم «الجريمة»، جاء في المركز الثاني، وهو من بطولة الفنان أحمد عز، إذ حصد 122,958 جنيه، ليحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، وهو من بطولة أحمد عز، وعدد من النجوم.

«من أجل زيكو» يحقق 92 ألف جنيه

وفي الإطار نفسه، حقق فيلم «من أجل زيكو»، 92 ألف جنيه فقط، وهو الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، كما اشتهر الفيلم بأغنيته «الغزالة رايقة»، التي حققت ملايين المشاهدات منذ طرحها على «يوتيوب».

إيرادات فيلمي «11:11» و «تماسيح النيل»

وحقق فيلم «تماسيح النيل» 22 ألف جنيه بدور العرض، وهو من بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن، ويدور في إطار كوميدي، كما حقق فيلم «11:11» 20 ألف جنيه، فيما حقق فيلم «قمر 14»، 9 آلاف جنيه فقط، بينما حقق فيلم «الكاهن» ما يقرب من 3 آلاف جنيه، وهو من بطولة الفنان حسين فهمي، ومحمود حميدة، وجمال سليمان، ودرة، وإياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

فيلم «معالي ماما» بالمرتبة الأخيرة

وجاء فيلم «معالي ماما»، في المرتبة الأخيرة، وحقق أمس 568 جنيه فقط، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والتشويق ويتحدث عن الأم العاملة التي تحاول التوفيق بين أولادها وحياتها العملية والمشكلات التي تواجهها خلال التوفيق بين الحياتين .