سعر حديد التسليح اليوم الخميس 24-2-2022

سجّلت أسعار الحديد في السوق المحلي اليوم الخميس 24 -2-2022 استقرارًا، فيما ارتفعت أسعار الخامات عالميًا مدفوعة بالحرب الروسية - الأوكرانية وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-2- 2022 ارتفاعًا.

التعامل في السوق المصرية بالسعر القديم

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، لـ«الوطن» إن ارتفاع سعر الحديد لن يكون بين يوم وليلة، فلا تزال الأسواق تتعامل بالسعر القديم.

ومن المتوقع أن يشهد السوق سعرًأ جديدًا خلال الشهر المقل لكوننا نستورد نحو 60% من المواد الخام والخردة من الخارج، وخاصة البليت، مشيرًا إلى أنه من أهم الدول المصدرة للبليت هي: «أوكرانيا ، تركيا ، الصين»، مضيفًا أنه لا يمكن لأحد تحديد نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار الحديد بسب اختلاف المتغيرات.

أسعار حديد التسليح اليوم

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

- يباع حديد عز بسعر 15150 جنيها.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ14300 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 14300 جنيه.

- يباع حديد الكومي بسعر 14500 جنيه.

يباع حديد عطية بسعر 14300 جنيه.أسعار الأسمنت اليوم

فيما سجلت أسعار الأسمنت في محافظات مصر اليوم الخميس 24-2-2022 ارتفاعا فى كافة المحافظات .

- وبيع الأسمنت المسلح بسعر 1260 مقابل 1130 جنيهًا اى بارتفاع 130جنيه للطن

- أسمنت النصر 1210 جنيهًا.

- أسمنت الممتاز 1070 جنيهًا.

- أسمنت الصعيد 750 جنيه.

- أسمنت المخصوص 1240 جنيهًا.

- أسمنت حلوان 1250 جنيهات.

- أسمنت قنا 1200 جنيهًا.

- أسمنت الصعيد 750 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت المخلوط:

كما سجّلت أسعار الأسمنت المخلوط استقرارًا سعريًا اليوم الخميس 24-2-2022

- بيع طن أسمنت «الواحة» بسعر 790 جنيهًا.

- كما بيع طن أسمنت «العمران 888» بسعر770 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض:

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2500 جنيه.

- يباع أسمنت الأبيض العادة بسعر 2600 جنيه للطن.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2500 جنيه.