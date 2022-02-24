الكشف على 1271 شخصا في قافلة طبية مجانية بالمنوفية

نفَّذت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة علاجية مجانية بقرية ساقية المنقدى بمركز أشمون، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتوجيه الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وخلال القافلة الطبية تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، كما تم التأكد من أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور الدكتورة شيماء دنيا مدير إدارة أشمون الصحية، والدكتورة عزة عيسوى نائب مدير الإدارة.

القافلة ضمت كل التخصصات الطبية

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، إن القافلة ضمت العديد من التخصصات الطبية مثل الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء والتوليد، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1271 مواطنا من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ92 مريضا، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ18 حالة، وإجراء الأشعة اللازمة لـ23 مواطنا، وتحويل 9 حالات للمستشفيات التابعة للمديرية.

جلسات توعية

وأضافت منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بخطورة انتشار الأمراض الفيروسية، وأجريت ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها على هامش المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.

من جانبه، قدم الدكتور فيصل جودة وكيل الوزارة، الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة المنوفية.