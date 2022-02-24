حبس 11 كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواشي بالمنوفية

أمرت جهات التحقيق في محافظة المنوفية، بحبس تشكيل عصابي مكون من 11 متهما تخصص في سرقة المواشي بمركز تلا في محافظة المنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وضُبط مع المتهمين عدد من المواشي المسروقة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواشي بالمنوفية

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي مباحث المنوفية معلومات تشير إلى قيام تشكيل عصابي من الجيزة والمنيا، باتخاذ تشكيل عصابي من مركز تلا وكرا لعملياتهم الإجرامية من خلال قيامهم بسرقة المواشي، حيث تم الإعداد الاكمنة الثابته والمتحركة وإجراء التحريات السرية، وتم القبض علي المتهمين.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بإلقاء القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي في مركز تلا، حيث جري ضبط المتهمين وعددهم 11 شخصا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

مصرع 6 أشخاص وإصابة 27 في 3 حوادث بالمنوفية

على صعيد آخر، شهدت محافظة خلال الأيام الماضية عدد من الحوادث علي الطريق الإقليمي في نطاق محافظة المنوفية، كان آخرها انقلاب سيارة نقل عمال بها 17 عاملا ما أدى إلى إصابتهم ووفاة شخص، كما شهد الطريق الإقليمي وفاة 4 أشخاص في حادث بنزلة الباجور إثر اصطدام سيارة ملاكي وآخري نقل ثقيل، كما أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم وتوفي شخص آخر في حادث علي الطريق الإقليمي بالمنوفية.