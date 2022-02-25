القابضة للمياه: حملات توعوية ولجان لإزالة التعديات على المجاري المائية

عقد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليا للإشراف علي خطط سلامة المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي، بحضور أعضاء اللجنة من الشركة القابضة ووكلاء الوزرات بالجهات التنفيذية وأعضاء اللجنة من رؤساء قطاعات الشركة المختلفة وأعضاء ومديري إدارة المأمونية للمياه والصرف بالشركة، لمناقشة الموقف التنفيذي لخطط السلامة ونظم الإمداد بالشركة.

الحفاظ علي تقديم خدمات ذات جودة مستدامة للمواطنين

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان صحفي، إلى أن الاجتماع استعرض بعض الإجراءات التصحيحية التي نتجت عن خطتي نظام إمداد محطة مياه منيا القمح ومحطة معالجة القرين، وشدد على أهمية إعداد وتنفيذ الخطط في صورة متكاملة لكافة مراحل نظام الإمداد لما لها مردود قوي في تطبيق نهج الشركة القابضة في الحفاظ على استثمارات الدولة في مجال البنية التحتية لقطاع المياه والصرف من ناحية ومن ناحية أخرى الحفاظ على تقديم خدمات ذات جودة مستدامة للمواطنين.

لجان توعوية مشتركة بين الشركة والجهات المعنية لتوعية المواطنين

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان صحفي، إن اللجنة أوصت بضرورة عقد الاجتماع بصورة دورية لمناقشه المستجدات التي تطرأ أثناء تنفيذ الخطط ومناقشتها مع الأعضاء، وضرورة تشكيل لجان توعوية مشتركة بين الشركة والجهات المعنية لتوعية المواطنين لافتا الي التأكيد علي ضرورة الاستخدام الأمثل للمياه والصرف الصحي، وكذلك المرور دوريا لإزالة التعديات علي مجاري المياه العذبة والشبكات الخاصة بالشركة.

الحفاظ على سلامة المياه بالمتابعة الدورية

واختتم الاجتماع بتأكيده على أن الشركة تقدم كافة أنواع الدعم لجميع الوزارات المعنية من أجل الحفاظ على جودة وسلامة المياه بالمتابعة الدورية والمستمرة من قبل الشركة على خطوط الإمداد .