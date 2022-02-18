استعدادا للأمطار والسيول.. شركات الصرف الصحي ترفع درجة التأهب بالمحافظات

أعلنت القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حالة الاستعداد والتأهب في كل شركاتها بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وبني سويف والمنيا، للتعامل مع التغيرات الجوية المحتملة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارط إلى احتمالية سقوط أمطار غزيرة وسيول.

ورديات لفرق التشغيل والصيانة طوال 24 ساعة

كلف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة والصرف الصحي، غرف العمليات بجميع الشركات بالمتابعة المستمرة، والتنسيق الفوري مع الشركة القابضة والجهات التنفيذية المختلفة، واستعداد فرق التشغيل والصيانة للعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة، ونشر سيارات رفع المياه والبدلات في النقاط الساخنة، وتطهير للشنايش والمطابق والبيارات.

125 بمناطق تجمع المياه بالقاهرة

أكدت الشركة القابضة، في بيان اليوم الجمعة، انتهاء شركة القاهره للصرف الصحي، من نشر معداتها على المحاور الرئيسية صباح اليوم، التى بلغ عددها 125معدة، وزعت على مناطق تجمع مياه على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن شركة مياه الشرب بالجيزة، ستنشر معداتها في الثالثة عصر اليوم، مع تركيز الانتشار بنقاط جنوب محافظة الجيزة، بنحو 100 معدة؛ استعدادا للأمطار المتوقعة.

استمرار تخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع بالإسكندرية

واستعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بنشر السيارات والبدلات، اعتبارا من صباح اليوم، إذ وصل إجمالي المعدات التي استعدت بها الشركة إلى نحو 140 سيارة وبدالة، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف.

سيارات شفط بالمحاور الرئيسية في محافظات القناة

رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، درجات الاستعداد القصوى بكل قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة، تحسبا لسقوط أمطار، وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية، حيث تم تجهيز خطة انتشار المعدات وسيارات شفط المياه في المحاور الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث.