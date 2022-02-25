التفاصيل الكاملة لوحدات الإسكان المتوسط: الحجز إلكترونيا حتى 8 مارس

تستمر خلال الأيام الحالية، عمليات حجز وحدات مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، لمتوسطي الدخل، إلكترونيا، عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفائدة 3% و8% متناقصة، ويستمر الحجز حتى 8 مارس المقبل.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، التفاصيل الكاملة حول وحدات الإسكان المتوسط، وفقا لما صدرعن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، فى بيان لها.

التفاصيل الكاملة حول وحدات الإسكان المتوسط

- التسجيل إلكترونيا خلال الفترة من 15 فبراير الجاري، وحتى 8 مارس المقبل.

- تتضمن وحدات الإسكان المتوسط، 3 مشروعات، وهي: «سكن مصر، دار مصر، جنة».

- تختص وحدات الإسكان المتوسط بالمواطنين من متوسطي الدخل.

- الوحدات السكنية المطروحة جاهزة للتسليم الفوري.

- تخصيص الوحدات بأسبقية الحجز عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

- طرح الوحدات ضمن مبادرتي البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة تتراوح ما بين 3% و8%.

مشروع دار مصر

- داخل مدن «السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر».

- المساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2.

- 60 ألف جنيه مقدم لجدية الحجز.

مشروع سكن مصر

- داخل مدن «أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر بغرب أسيوط - الشروق».

- المساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2.

- 40 ألف جنيه مقدم لجدية الحجز.

مشروع جنة

- داخل مدن «6 أكتوبر والمنيا الجديدة والقاهرة الجديدة والشروق والعبور».

- المساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2.

- 80 ألف جنيه مقدم لجدية الحجز.

خطوات حجز وحدات الإسكان المتوسط

أولًا: زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الرابط.

ثانيًا: اختار «تسجيل مستخدم جديد».

ثالثًا: سجل البيانات الأساسية وهي: (الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول).

رابعًا: حدد كلمة مرور خاصة بك، ثم ستصل إليك رسالة على الهاتف المحمول، لتأكّيد كلمة المرور.

خامسًا: قم بالضغط على اختيار «تسجيل».

سادسًا: اختار المشروع السكني الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية داخله.

سابعًا: إقرأ الإقرار جيدًا ثم اضغط على «موافق».

ثامنًا: اضغط على «استمارة تقديم طلب حجز وحدة سكنية»، ومن ثم اتبع عددا من الخطوات لحجز شقة في الإسكان المتوسط 2022.