للأرامل.. الأوراق المطلوبة للحصول على وحدات الإسكان المتوسط

يتهافت العديد، خلال الأيام الحالية، على حجز وحدات الإسكان المتوسط والفاخر، ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بعد أن أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، إذ تم فتح الباب خلال الفترة من 15 فبراير الجاري، حتى 8 مارس المقبل.

وتساءل عدد من المواطنين، عن إمكانية حصول الأرامل على وحدات الإسكان المتوسط والفاخر «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، ووفقا لما صدر في كراسة شروط المشروعات السكنية الثلاثة، التي تتضمن الخطوات والشروط المحددة لتمكين المطلقات من الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة لحصول الأرامل على وحدات «سكن مصر ودار مصر وجنة»، بحسب بيان لوزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الأوراق المطلوبة لحصول الأرامل على وحدات الإسكان

1- تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.

2- صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، وهى:

- وثيقة الوفاة.

- شهادات ميلاد الأبناء القصر.

- رقم قومي مُميكن.

- قيد عائلي مُميكن.

3- يشترط تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء أو غاز أو مياه».

تفاصيل وحدات الإسكان المتوسط والفاخر

- مشروع «سكن مصر»

- سداد 40 ألف جنيه، مقدم لجدية الحجز.

- داخل مدن: «أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر غرب أسيوط - الشروق».

- تتراوح المساحات بين 106 م2 و133 م2.

- مشروع «دار مصر»

- سداد 60 ألف جنيه، كمقدم لجدية الحجز.

- داخل مدن: «السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر».

- المساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2.

- مشروع «JANNA» «جنة»

- سداد 80 ألف جنيه، كمقدم لجدية الحجز.

- داخل مدن: «6 أكتوبر- المنيا الجديدة- القاهرة الجديدة- الشروق- العبور».

- المساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2.