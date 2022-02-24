غدا.. قطع الكهرباء عن 15 منطقة بالمنصورة ساعتين لإجراء الصيانة

أعلنت محافظة الدقهلية، عن فصل الكهرباء غدا الجمعة الموافق 25 فبراير الجاري، من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10 صباحا، عن بعض المناطق بمدينة المنصورة، لإجراء الصيانة الشاملة على «سيكشن 1/2/3/4» في لوحة الجامعة القديمة بمحطة محولات غرب المنصورة، مما يتطلب فصل الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء الصيانة الشاملة.

15 منطقة تتأثر بانقطاع الكهرباء في المنصورة

وأوضحت محافظة الدقهلية في بيان صحفي، أن قطاع كهرباء جنوب الدقهلية «هندسة غرب المنصورة» أعلن في تقرير له بشأن أعمال الصيانة، أن المناطق المتأثرة والتي يتم فصل التيار الكهربي عنها، عبارة عن 15 منطقة وهي: «جزء من شارع المشاية وجزء من شارع الجمهورية من أول العباسي حتى نهاية الجامعة وشارع الثانوية وشارع منتصر وشارع الجلاء من أول مستشفى الصدر حتى الجامعة وشارع كلية الآداب وشارع النخلة وشارع جلال الدين ومنطقة حي الجامعة وشارع جيهان بالكامل وشارع اسكندر صوصة وشارع المدير وشارع أحمد ماهر ومنطقة الأديب وجزء من شارع محمد فتحي»، وتقع هذه الشوارع نطاق هندسة غرب المنصورة.

التنسيق مع مسئولي الكهرباء لإنهاء الصيانة

وأكدت المحافظة على رؤساء الأحياء بمدينة المنصورة للتنسيق مع مسئولي قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة على أكمل وجه وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأهابت محافظة الدقهلية بالسادة المواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والشركات ومديريات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.