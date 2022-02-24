تساقط أمطار ثلجية وهبوب رياح شديدة ورفع حالة الطوارئ بالدقهلية

هطلت أمطار على عدد من قرى ومدن محافظة الدقهلية، اليوم، وتدرجت من غزيرة وثلجية في مناطق إلى خفيفة في أماكن أخرى، واستمرت تساقطها وقتا قصيرا، فيما تجمعت الثلوج على جانبي الشوارع في بعض قرى مركز المنصورة.

وأعلنت محافظة الدقهلية رفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع الأمطار، أو أي حوادث طارئة، نتيجة الطقس السيئ والذي بدأ برياح شديدة تبعته أمطار.

الأهالي: أمطار ثلجية في قرى المنصورة

وأكد أهالي قرية «ميت محمود» في مركز المنصورة، لـ«الوطن»، أن أمطارا ثلجية تساقط على قريتهم اليوم، مشيرين إلى أن الأطفال لعبوا بالثلوج التي تجمعت على جانبي الشوارع.

وذكر الأهالي، أن الأمطار استمرت وقتا قصيرا، إلا أنها كانت قوية وثلجية، ما تسبب في تراكم المياه بالمناطق المنخفضة في القرية.

وفي مدينتي المطرية والمنزلة شمال محافظة الدقهلية، تساقطت أمطار غزيرة وسط تكاثر السحب المنخفضة والرياح الشديدة، فيما شهدت مراكز أخرى استقرارا في حالة الجو بخلاف شدة الرياح.

الدقهلية: التعامل الفوري مع مياه الأمطار

وأعلنت محافظة الدقهلية التعامل الفوري من قبل فرق العمل بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في كسح وشفط تراكمات مياه الأمطار، والتي تجمعت بالشوارع والميادين ببعض المناطق، ووجهت الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ إجراءات التعامل مع موجة الطقس غير المستقر وتجمعات الأمطار، وأهمية التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وكذا ضرورة التواصل المستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، والتأكد من سلامة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي حوادث حرصا على حياة وسلامة المواطنين

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن هناك خطة متكاملة يتم تنفيذها في هذا الصدد، من خلال كافة أجهزة المحافظة للتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه بالتنسيق، والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاعاتها المنتشرة بنطاق المحافظة.