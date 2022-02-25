الجيزة تسترد 5.5 فدان زراعي في حملة لإزالة التعديات بالواحات البحرية

واصلت محافظة الجيزة حملات إزالة التعديات علي أملاك الدولة في إطار تنفيذ الموجه 19، وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة الواحات البحرية لإزالة التعديات على أملاك الدولة حيث تم تنفيذ 18 قرار إزالة أسفرت عن استرداد 18640م٢ أراضي مباني و 5.5 فدان زراعي متعدى عليها خلال حملات مكبرة تم شنها أمس .

إزالة التعديات بمدينة الباويطي ومنطقة الدائري بالباويطي وقرية القبالة ومنطقة عين توني

رافق حملة إزالة التعديات التي نفذتها محافظة الجيزة قوات من قسم شرطة الواحات البحرية وأزالت تعديات بمدينة الباويطي ومنطقة الدائري بالباويطي وقرية القبالة ومنطقة عين توني حيث شملت الأعمال إزالة شقتين مسقوفة بالأخشاب وغير مسكونة، بالإضافة إلى شقتين مكتملة البناء وغير مسقوفة بارتفاع 3 أمتار بمدينة الباويطي بمنطقة الدائري كما تم إزالة أسوار من البلوك الحجري بارتفاعات مختلفة ما بين 1.5 وحتي 2.5 م٢ بالباويطي وقرية القبالة بالإضافة الي إزالة 3 غرف مسقوفة بجريد النخيل بالإضافة إلى تشوينات من السواتر الترابية وتم استرداد 5.5 فدان زراعي بمنطقة عين توني .

كما قامت محافظة الجيزة بتنفيذ إزالة في المهد بناحية عرب العيايده عبارة عن عدد ٤ غرف من البلوك الأبيض، واستكمالا لمجهودات محافظة الجيزة لضبط مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية تم إزالة تعديات على الأرض الزراعية بقرية صول بمركز ومدينة أطفيح على مساحه 600م في المهد .