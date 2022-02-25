ضاحي: تحرير محضر ضد أمين حزب سياسي تواصل مع قاض بانتخابات المهندسين

كشف المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته والمرشح لذات المنصب، عن تحرير محضر ضد أمين حزب سياسي في محافظة المنيا لاتهامه بمحاولة التواصل مع أحد القضاة المشرفين على انتخابات نقابة المهندسين بالمحافظة.

انتخابات نقابة المهندسين

وأوضح ضاحي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الانتخابات تجري في هدوء باستثناء الشكوى التي وردت من المنيا، وتم تحرير محضر بشأنها لا سيما، وأنه ممنوع التواصل مع القضاة المشرفين على الانتخابات بحسب تعبيره.

وأشار هاني ضاحي إلى أن الإقبال حتى الثانية ظهرا في ظل توقعات بزيادتها في الفترة المسائية، مضيفا: «الإقبال حتى الآن مقبول ولكن ليس بالكثافة التي نأملها» بحسب تعبيره، لافتا إلى أنه قد يشارك ما بين 50 إلى 60 ألف مهندس من إجمالي 240 ألفا ينتمون لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.

وأشار ضاحي خلال مشاركته في انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة: «80 % من قائمة مهندسون في حب مصر، من الشباب وبرنامج القائمة مبنى على الشباب سواء تدريب أو توظيف، أتمنى التوفيق لجميع المرشحين وأن وسط المهندسين وسطا محترما، لا رد على الشائعات الآن».

وتنوعت أساليب وصور الدعاية الانتخابية ما بين توزيع بونبون وبوسترات وأوراق دعائية للمرشحين، كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في نقابة مهندسين القاهرة 240 ألف من إجمالي أكثر من 750 ألف ناخب على مستوى الجمهورية لهم الحق في الاختيار بين نحو 1750 مرشحا على كل المراكز النقابية على مستوى الجمهورية.

النقابات الفرعية

وتجري الانتخابات على ثلاث مراحل تبدأ اليوم اليوم المرحلة الأولى باختيار رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، طبقا لجدول المراكز النقابية الخالية لمجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين 2022 يوم الجمعة المقبل 4 مارس 2022 على مقعد النقيب العام والأعضاء المكملين وعددهم 11 عضوا، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن تجرى المرحلة الثالثة من الإنتخابات يوم الجمعة 11 مارس 2022 وتشمل الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.