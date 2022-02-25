اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين: تطبيق نظام التسجيل المسبق لأول مرة

أكد المهندس هاني محمد محمود، وزير الاتصالات، والتنمية الإدارية الأسبق ورئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، على أن الانتخابات في كل المحافظات تتم بشكل حضاري دون أية مشاكل مشيرا إلى أن جميع المراكز الانتخابية يتم متابعتها لحظة بلحظة عبر تقنية «زووم»، حيث توجد كاميرا في كل مركز انتخابي، ومرتبطة بشبكة اتصال رئيسية بالنقابة العامة.

وكشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن انتخابات المهندسين تشهد لأول مرة تطبيق نظام التسجيل المسبق، موضحا أنه يحق التصويت لكل المهندسين المسددين اشتراكات النقابة حتى عام 2020، وفي حالة عدم سداد الاشتراك يمكن السداد قبل التصويت.

جاء ذلك خلال تفقده سير العملية الانتخابية لـ انتخابات نقابة المهندسين 2022 بلجان الحديقة الصينية بمركز القاهرة للمؤتمرات وأكد «محمود» على ثقته بخروج هذا العرس الديمقراطي في أحسن وأبهى صورة لتعكس الوجه الحضاري للمهندسين.

وأشار «محمود» إلى أن العملية الانتخابية تتم تحت إشراف قضائي كامل، مشددا على أن اللجنة العليا للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.