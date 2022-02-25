سنجر: روسيا أقوى 20 مرة من أوكرانيا.. وعمليتها العسكرية قد تستمر شهورا

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن روسيا أقوى 20 مرة من أوكرانيا، وبالتالي فإن الحرب ستكون في صالحها، وتحاول أوكرانيا المقاومة، لكن الاستخدام الروسي للصواريخ في كل المناطق كان دقيقا واستهدف كل الحركة والرادارات في أركان الدولة الأوكرانية.

وأضاف سنجر خلال تصريحات مع قناة DMC، أن الوصول إلى كييف يعتبر تحقيقا لمفهوم الانتصار، حيث استطاع بوتين أن يصل إلى قلب العاصمة الأوكرانية، متسائلا عما إذا كان استمرار العمليات الروسية بهذا الشكل سيؤدي إلى سقوط المزيد من القتلى في الجانب الأوكراني، وقدرة روسيا على تغيير طبيعة وعقيدة الشعب الأوكراني في استقبال حكومة وسلطة جديدة مدعومة في روسيا.

أوكرانيا قد تستدرج روسيا

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد وعضو المجلس المصري، أن العمليات العسكرية الروسية قد تستمر لشهور: «هل يستدرج الأوكرانيون الروس لمعارك طويلة استنزافية على غرار ما فعلت أفغانستان مع الاتحاد السوفيتي من قبل؟ هذا أمر مطروح للتفكير».

وأشار، إلى وجود أبعاد قانونية لحلف شمال الأطلسي، فالمادة الخامسة لا يمكن تطبقها على أوكرانيا لأنها ليست عضو في الحلف.

أسلحة نووية لدى دول حلف شمال الأطلسي

ولفت، إلى أن المواجهات العسكرية المباشرة بين أعضاء الحلف وروسيا على الأرض الأوكرانية سيناريو مستبعد تماما، موضحًا أن وزير الخارجية الفرنسي أعلن أن بعض دول شمال الأطلسي لديها أسلحة نووية، مستبعدا استخدام الأسلحة النووية من جانب الحلف أو روسيا حول الأسلحة النووية.

اجتماع حلف شمال الأطلسي

وأردف، أن اجتماع حلف شمال الأطلسي اليوم سيركز على ما انتهى إليه مجلس الأمن القومي الأمريكي بالأمس وهي ضرب المفاصل الاقتصادية والنخبة المحيطة بفلادمير بوتين لجعل روسيا مخنوقة.