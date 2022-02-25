الدفع بفرق طوارئ لمواجهة أعطال المياه في القاهرة وسوهاج

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه مساء اليوم وغدا في عدد من مناطق القاهرة الكبرى وأحد أحياء محافظة سوهاج لتحويل مسار خط قطر 1000مم بشارع ابن الحكم ولاستبدال خط طرد صرف صحي قطر 800 ملي بحي غرب مدينة سوهاج إضافة إلى تدبير سيارات صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.

استبدال خط طرد صرف صحي في حي غرب مدينة سوهاج

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان، قطع المياه عن حي غرب مدينة سوهاج في العاشرة مساء اليوم حتى السادسة من صباح غدا السبت ولمدة 8 ساعات لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب باستبدال خط طرد صرف صحي قطر 800 ملي.

التنسيق مع محافظة سوهاج وإدارة الأزمات وحي غرب سوهاج بالأعمال المنفذة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إلى قيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي باستبدال خط طرد صرف صحى محطة رفع رقم 5 قطر 800 ملى بطول 24 لافتة إلى انه تم التنسيق مع محافظة سوهاج وإدارة الأزمات وحى غرب سوهاج بالأعمال المنفذة تحت مسئولية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

الدفع بخمسة سيارات مياه شرب نقية مجانية بالمناطق المتأثرة

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه سيتم الدفع بخمسة سيارات مياه شرب نقية مجانية بمنطقة المخبز الآلي وحي راشد وحى العمري ومدينة سوهاج الطبية ومنطقة المستشفى العام لافتة إلى أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول «HCWW 125» أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

مواعيد انقطاع المياه عن المناطق بالقاهرة

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق «منطقة العزب – استراحة الوزير – عزبة شنودة البحرية – شارع جسر السويس والألف مسكن – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية و تريمف ومتفرعاتهم – الماظة – السبع عمارات – مستشفى الجلاء – أرض الجولف التابعة لمصر الجديدة – قاعدة الماظة – شارع شركات البترول بمسطرد» اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم غدا «السبت» الموافق 26 من شهر فبراير الجاري حتى الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم لمدة 12 ساعة.

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة أنه سيتم الدفع بفرق طوارئ لسرعة إصلاح العطل لخدمة المواطنين في المناطق المتأثرة.