شركات السياحة: انطلاق 3 رحلات عمرة بعد توقف عامين بسبب كورونا

كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، عن انطلاق أولى رحلات العمرة لهذا الموسم بعد توقف نحو عامين عن تنظيم برامج العمرة بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن اليوم وأمس شهدا انطلاق نحو 3 رحلات عمرة إلى الأراضي المقدسة، مشيرا إلى أن غالبية رحلات عمرة شهر رجب سيتم تنظيمها خلال شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن مدة برامج العمرة لهذا العام تتراوح من 10 إلى 15 يوما.

أسعار رحلات العمرة تبدأ من 32 ألف جنيه

وأضاف لـ«الوطن» أن أسعار رحلات العمرة لهذا العام بدأت من 32 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الـ 3 نجوم، فيما بدأت أسعار البرامج فئة 5 نجوم من 44 ألف جنيه، لافتا إلى أن شركات السياحة المنظمة للعمرة، وحرصا منها على إنجاح موسم العمرة خفضت أسعار البرامج إلى أقصى حد وبما لا يعرضها للخسائر.

شركات السياحة اختارت بدء برامجها من المدينة المنورة

وأشار إلى ان غالبية شركات السياحة اختارت أن تبدأ رحلاتها من القاهرة إلى المدينة المنورة، على أن تكون العودة من جدة إلى القاهرة حتى يقضي المعتمرون المصريون فترة الحجر الصحي المؤسسي، والذي تبلغ مدته 4 ليالٍ بالمدينة المنورة بدلا من قضائها بجدة، خاصة أن تلك المرة الأولى التي يتم بها تطبيق حجر صحي مؤسسي على المعتمرين المصريين.

حصة كل شركة خلال رجب 15 تأشيرة

وأشار إلى أن حصة كل شركة من تأشيرات العمرة خلال شهر رجب تبلغ 15 تأشيرة عمرة، إضافة إلى تأشيرة أخرى للمشرف المرافق للمعتمرين، لافتا إلى أن غرفة شركات السياحة، ونظرا لتأخر بدء موسم العمرة سمحت للشركات المنظمة لرحلات العمرة بدمج حصتها من تأشيرات العمرة خلال شهري رجب وشعبان بحصة واحدة شريطة أن يعود كل المسافرين خلال تلك الرحلات قبل بداية شهر رمضان.

يشار إلى أنه تم إيقاف رحلات العمرة من مصر خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.