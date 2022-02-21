صعود «منتخب طنطا» لكرة اليد للمربع الذهبي بدوري الجامعات

صعد منتخب الجامعة لكرة اليد "طلبه" للمربع الذهبى فى دورى الجامعات المصرية بعد فوزه على جامعة بنى سويف بنتيجة 18/ 9 وعلى مصر للعلوم بنتيجة 20/ 2، ضمن المجموعه الاولى التى تضم جامعات بنى سويف، مصر للعلوم، وقناة السويس.

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أبنائه الطلاب متمنيًا لهم الفوز فى المباراة النهائية، موجهًا بضرورة استثمار طاقات الشباب داخل كليات الجامعة فى الأنشطة الرياضية، واكتشاف مواهب جديدة تخدم الرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.

أوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن منتخب الجامعة يشرف عليه الدكتور مجدى وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية ويضم منتخب الجامعة 16 طالبًا تحت إشراف محمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور أحمد عواض "مدربًا "، ومحمد زين بالإدارة العامة لرعاية الشباب "مشرفا".

جدير بالذكر، إن البطولة تقام في نسختها 49 على أرض جامعة قناة السويس ضمن الموسم الرياضي الجامعي 2021/ 2022، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة عدد كبير من طلاب الجامعات والمعاهد المصرية.