العثور على جثة سوداني داخل شقته في ظروف غامضة ببولاق الدكرور  

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص سوداني الجنسية، داخل شقته في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تقديم تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدًا لتفريغها لفحص المترددين على العقار المقيم به المتوفى، كما طلبت إخطار سفارة بلاد المتوفى لإنهاء إجراءات استلام الجثمان لدفنه.

بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور

وتلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص سوداني الجنسية داخل شقته بدائرة قسم الشرطة، وبالإنتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى حسن عبدالرحمن سرور، 45 سنة، ويحمل جنسية دولة السودان، وبالفحص تبين وجود إصابه في الرأس، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور على جثة متعفنة لمسنة داخل شقتها في حلوان

وفي سياق آخر، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لمسنة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة حلوان، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تقديم تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة السيدة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.