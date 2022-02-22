تفاصيل العثور على جثة حلاق في الشارع.. شهود العيان: «اتشاهد وذبح نفسه بشفرة»

كشفت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، تفاصيل العثور على جثة شاب مذبوحًا وسط الشارع؛ بأنه يُدعى السيد الشربيني، 34 عاما، ويعمل حلاقا ذبح نفسه بشفرة موس حلاقة داخل المحل في شارع عمر محمود بالمنشية، وأن المارة فوجئوا بالشاب يخرج من محل الحلاقة مصابًا بجرح قطعي في الرقبة وسط الشارع في حالة أصابت الجميع بالذهول، ونقل إلى مستشفى أم المصريين لإسعافه لأنه لا يزال على قيد الحياة.

الاكتئاب وراء ذبح الشاب

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن الشاب يعاني من اكتئاب وذبح نفسه داخل محل الحلاقة بشفرة موس.

وقال مالك محل الحلاقة، في محضر الشرطة، إن الشاب يعاني من حالة اكتئاب، وفوجئ به يمسك شفرة موس ويذبح نفسه في مشهد مروع.

وأوضحت تحريات المباحث، أن الواقعة ليس فيها شبهة جنائية، وأن الشاب حاول التخلص من حياته بسبب معاناته من الاكتئاب: «وقف في الشارع يقول أشهد أن لا إله إلا الله حتى سقط على الأرض وأسرع صاحب المحل والمارة باستدعاء الإسعاف واستقل معه صاحب المحل السيارة إلى مستشفى أم المصريين».

كان بيتشاهد على نفسه

«كان بيتشاهد على نفسه ودمه سايح، مسك الشفرة وذبح بها نفسه وجري في الشارع»، بهذه الكلمات شرح مالك محل الحلاقة تفاصيل محاولة الحلاق التخلص من حياته في شارع عمر محمود بالمنشية، مشيرا إلى أن الشاب ذبح نفسه بشكل مفاجئ قبل أن يهرول في الشارع حتى سقط على الأرض فاقدًا للوعي، ونقل إلى مستشفى أم المصريين لإسعافه، وهو يرقد حاليا داخل غرفة الرعاية المركزة لتلقي العلاج».