العثور على جثة مسنة متعفنة داخل منزلها في ظروف غامضة بحلوان

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة متعفنة لمسنة، داخل منزلها في دائرة قسم شرطة حلوان، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة؛ التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وهل هناك شبههة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تقديم تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية القصة

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال جرى تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وتبين أن مالكة الشقة سيدة مسنة مقيمة بمفردها، وعقب استئذان النيابة العامة جر كسر باب الشقة، وتبين العثور على جثة مسنة تدعى «نجاة» في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن كامل، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، ونُقلت إلى مشرحة زينهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مسن ينهي حياته حرقًا داخل شقته في المعادي

في سياق منفصل، شهدت منطقة المعادي واقعة إشعال مسن النيران في نفسه بسبب مروره بظروف نفسية سيئة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تقديم تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.