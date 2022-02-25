إجراءات دخول رومانيا والأوراق المطلوبة للمصريين القادمين من أوكرانيا

أعلنت السفارة المصرية في العاصمة الأوكرانية، كييف، نقلًا عن السفارة المصرية في العاصمة الرومانية بوخارست، أنه بالإشارة إلى التطورات الميدانية في أوكرانيا، تتشرف السفارة في بوخارست، بإحاطة أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا بـإجراءت دخول رومانيا والأوراق المطلوبة لذلك، وأن السلطات الرومانية سوف تنظم معسكرات تجميع للقادمين من أوكرانيا، عند النقاط الحدودية مع أوكرانيا.

إجراءات دخول رومانيا والأوراق المطلوبة لأبناء الجالية المصرية

وأوضحت السفارة في منشورها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يمكن لأبناء الجالية التواصل مع السفارة من خلال رقم الطوارئ التالي: 978 164 (726) 40+ علمًا بأن الرقم مرتبط بتطبيق واتساب، من أجل معرفة إجراءات دخول رومانيا والأوراق المطلوبة.

وأضافت: «يُرجي من أبناء الجالية المصرية المتواجدين في أوكرانيا والراغبين في التوجه لرومانيا، موافاة السفارة في كييف أو موافاتنا على تطبيق الواتساب ببياناتهم وصورة من جوازات سفرهم السارية وكذلك النقطة الحدودية التي سيتوجهون إليها».

التدابير الاحترازية ضد كورونا الخاصة بإجراءات دخول رومانيا

أما فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كوفيد 19 الخاصة بإجراءات دخول رومانيا، فأصدرت السلطات الرومانية اليوم قرارًا بإعفاء القادمين برًا من أوكرانيا إلى رومانيا من الحجر الصحي لمدة 5 أيام، وعليه يمكن الدخول إلى الأراضي الرومانية دون التقيد بالإجراءات المعتادة في هذا الشأن (حيث من المعتاد أن تطلب السلطات الرومانية تقديم شهادات EU digital certificate أو إثبات ورقي أو الكتروني يفيد تلقيهم التطعيم (تم تحديد صلاحية التطعيم بـ 9 أشهر اعتبارًا من تاريخ الجرعة الثانية) أو الإصابة بالفيروس والتعافي منه خلال الـ180 يومًا السابقة أو إجراء تقديم اختبار pcr سلبي حديث، أي خلال 72 ساعة قبل الوصول).

الأوراق المطلوبة لدخول أوكرانيا: تأشيرات مؤقتة

وفي تسهيل واضح أيضًا لإجراءات دخول رومانيا والأوراق المطلوبة، أفادت السلطات الرومانية بإمكانية منح تأشيرات دخول مؤقتة لمدة 15 يومًا عند نقاط دخول معينة، يمكن لحاملها التحرك داخل رومانيا وحجز الفنادق والمواصلات العامة والطيران وخلافه، وذلك عند نقاط الدخول التالية:

Isaccea

على الحدود الرومانية الأوكرانية شرق مولدوفا (للقادمين من مدينة أوديسا الأوكرانية)

Halmeu

SIRET

Sighetu Marmatiet

وفيما يتعلق بإجراءات دخول رومانيا والأوراق المطلوبة، أفادت السلطات الرومانية باستمرار منح تأشيرات دخول مؤقتة من مكاتبهم القنصلية بـcernaut بأوكرانيا بالقرب من الحدود مع رومانيا (بالنسبة للموجودين بأوكرانيا) ومن قنصليتهم بكيشيناو أو cahul أو Balti بمولدوفا (بالنسبة للقادمين من مولدوفا).

ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق التي بدأت أمس في أوكرانيا، والهجوم الذي شنته القوات المسلحة الروسية عليها.