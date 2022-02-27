«عمير» يحتاج زراعة قلب.. 8 سنوات معاناة و«الدنيا ضاقت بأهله»

شاء القدر أن يعيش الطفل عمير محمد سعيد السيد، ابن قرية «أنشاص البصل»، التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية، حياة قاسية إثر معاناته من أمراض خطيرة في القلب منها ضعف في عضلة القلب، مما يجعله تحت سيطرة أنابيب الأكسجين طوال الوقت، بسبب تأثره بأقل مجهود يقوم به.

المراحل الأولى لإصابة الطفل بمشاكل في القلب

قالت والدة «عمير» مقيمة بقرية أنشاص الرمل: «في البداية اكتشفنا إصابة ابني عمير بمشاكل في القلب وهو بعمر العام والنصف، ومنذ ذلك الحين انقلبت الأحوال وتبدلت الظروف وبدأنا أنا ووالده بالتوجه إلى الأطباء بمختلف المحافظات، والذين أكدوا أن عمير يعاني من مشاكل في الصمام الأورطي ويحتاج إلى تدخل جراحي سريع».

والدة عمير: جمعنا فلوس عشان نقدر نعالج ابننا

واستكملت: «بالفعل قمنا جمعنا 75 الف جنيه في هذا التوقيت وساعدنا فيها أفراد الأسرتين، وقمنا بإجراء الجراحة العاجلة ولكن مع مرور الوقت ظهرت مشاكل أخرى لدى الطفل».

وأوضح محمد سعيد السيد، والد الطفل، أنه يتنقل بطفله بين المستشفيات وعيادات كبار الأطباء في القاهرة والزقازيق، ولم يختلف رأي طبيب على حالة الطفل «عمير»، الطفل في حاجة إلى زراعة قلب جديد في أسرع وقت، ويحتاج للسفر للخارج لإجراء هذه الجراحة غير المتوفرة في مصر.

وأضاف الأب أن الطفل يعاني من الألم الدائم والتعب المستمر، وحالة من اللانوم واللايقظة يعيشها الطفل «عمير»، الذي لم يتجاوز عمره الثماني سنوات.

والد عمير: ضاقت بنا السبل لمحاولة علاج طفلنا في مصر

وأشار والد «عمير» إلى أن كل السبل ضاقت به، فطفله يحتاج إلى تدخل سريع لعملية زراعة قلب بالخارج، بعد أن أكد الأطباء ضرورة السرعة لإجراء الجراحة لإنقاذ حياة «عمير»، وأنفق كل ما يملك على علاج ابنه، ونفقات الجراحة بالخارج لا يستطيع تدبيرها ولو باع كل ما يملك، وأنه على استعداد كامل أن يهب ابنه قلبه حتى يستطيع ان يعيش مثل باقي الأطفال في عمره.

ومن جانبها، أكدت والدة عمير أن ابنها لا يذوق طعم النوم أو الراحة، وحياته دائما مرتبطة بأسطوانة الأكسجين، ولا يستطيع الحركة أو المشي حتى أصبح الذهاب للحمام مشوارا شاقا عليه، وفي أغلب الأيام ينقطع «عمير» عن الطعام، عندما يشتد عليه التعب، مشيرة إلى أنه بالتواصل مع أحد الأطباء المشهورين بالخارج أكد أنه يمكن تقديم الرعاية الصحية وإجراء عملية جراحية بالقلب لـ«عمير»، ولكن خارج مصر، ويجب أن يحضر الطفل إلى المملكة العربية السعودية لإجراء الجراحة بأحد المستشفيات المتخصصة في ذلك.

الأسرة تناشد المسؤولين بسرعة التدخل لإنقاذ عمير

وطالبت: «أنا نفسي ابنى يقوم يمشي على رجليه، والألم اللي بيعاني منه ينتهي، ونفسي أشوفه بيجري ويلعب زي كل الأطفال، ولذلك أرجو بكل من هو مسؤول أن ينظر لطفلي بعين الأب وأن يسهل علينا سفر عمير للخارج لإجراء العملية، التي لن ترد الحياة إلى عمير وحده بل لنا جميعا»، واستغاث الأب: «أناشد المسؤولين بالتدخل لإنقاذ ابني من المرض الفتاك الذى أصابه نتيجة عيب خلقي بالقلب، ولا تجدي معه أي جراحة لإصلاح العيب الخلقي، وضرورة السفر للخارج لإجراء جراحة زراعة قلب».