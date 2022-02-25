«كورونا»: حملات «طرق الأبواب» طعّمت 770 ألف مواطن بالمنوفية.. و3.2 مليون حصلوا على الجرعة الأولى بالشرقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1987 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وشفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 408 آلاف و94 شخصاً.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 1832 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات التى تُجريها الوزارة، و38 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله بفيروس كورونا حتى الخميس الماضى بلغ 477173 منهم 408094 حالة تم شفاؤها، و23927 حالة وفاة.

«الصحة»: لم نرصد أعراضاً غريبة على متلقي اللقاحات

وأكد تقرير لوزارة الصحة أنه لم يتم رصد أعراض جانبية غريبة على المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا فى مصر، وأن ما تم تسجيله أعراض طبيعية تظهر بمجرد دخول أى لقاح الجسم وليس لقاح فيروس كورونا فقط، مثل ارتفاع بسيط لدرجة الحرارة، وتكسير فى عضلات الجسم، وإحساس بالتعب والإرهاق فقط، وكلها تزول فى غضون يومين فقط.

وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة: «بستغرب الناس اللى مش بتاخد اللقاحات لحد دلوقتى، إحنا فى وباء عالمى، والعالم خد اللقاحات، وفيه دول بتاخد الجرعة الثالثة، اللقاحات للمرة المليون بتخفف الأعراض، والأداة الوحيدة للنجاة من الوفاة»، مشيراً إلى أن اللقاحات فى الموجة السابقة ساعدت كثيراً فى الإسراع من عملية الشفاء، ورفع أعلى معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحى على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان: على المواطنين الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، موضحاً أن التسجيل يكون من خلال موقع وزارة الصحة المصرية، أو الذهاب لأى وحدة صحية أو المولات التجارية، وأكشاك المترو والسكة الحديد.

وأعلنت الوزارة تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومى، تزامناً مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وقدمت مجموعة من التوجيهات والإرشادات المتعلقة بالتساؤلات التى استقبلتها عبر الخط الساخن لها، وهو «105»، لحماية المولود حال إصابة الأم المرضعة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، فى تقرير رسمى، إنه حال تأكد الأم من إصابتها بفيروس كورونا، أثناء رضاعة الطفل، يجب الالتزام التام بارتداء الكمامات بالشكل الصحيح لحمايته من الإصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى ضرورة الحصول على لقاح كورونا خلال فترة الحمل، مؤكدة أن اللقاح فعال وآمن للأجنّة ويحميهم من خطر الإصابة بالفيروس بعد الولادة.

وطالبت الوزارة السيدات الحوامل بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بحلول الربع الثانى من العام الجارى.

وطمأنت الوزارة السيدات الحوامل بأن «جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة، ولا داعى للخوف أو القلق»، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية، أوضحت أنها تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وسعال وتكسير فى عضلات الجسم، وتنميل فى عضلة الكتف، مؤكدة أنها تزول فى غضون يومين لا أكثر ولا تحتاج إلى طبيب.

من جانبه، كشف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن نجاح حملة «طرق الأبواب» لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا فى المنازل بجميع قرى ومدن المحافظة فى تطعيم 770 ألف مواطن ضد كورونا، من 8 حتى 24 فبراير، تحت شعار «لا زحام- لا انتظار»، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

وأضاف «جودة» لـ«الوطن» أن الحملة تضمنت تطعيم المواطنين من سن 12 سنة فما أكبر، ونجحت فى الوصول إلى فئات داخل منازلهم مثل ذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكداً أن التطعيم سيظل مستمراً من خلال مراكز التطعيم الثابتة والمتحركة المنتشرة فى جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية.

ووجَّه «جودة» الشكر للأطقم الطبية المشاركة فى تنفيذ الحملة الموسعة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا فى المنازل، مشيداً بالروح العالية والمجهود الكبير الذى بذلوه فى تنفيذ الحملة، ودورهم الكبير فى مواجهة انتشار الفيروس منذ الموجة الأولى وحتى اليوم فى مستشفيات العزل وحملات تطعيم المواطنين باللقاح.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن جميع الأجهزة التنفيذية فى المحافظة شاركت فى نجاح المبادرة، من خلال تذليل العقبات أمام القوافل الموجودة فى الشارع، وعمل دعاية فى المساجد والكنائس.

وأعلن الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن تطعيم 3.2 مليون مواطن بالجرعة الأولى للقاح كورونا فى الشرقية بنسبة تغطية تجاوزت 75%، من خلال الفرق الطبية المتحركة التابعة للإدارة الصحية بالصالحية، التى تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وفقاً لخطة العمل من منزل لمنزل فى إطار خطة الدولة الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء.

وأضاف «مسعود» أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء.

دراسة: التهاب عضلة القلب أحد المضاعفات الناتجة عن الفيروس

فى سياق متصل، اكتشف بعض العلماء مؤخراً أن التهاب عضلة القلب يُعد أحد المضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا، وقد أصيب الكثيرون به، وفق موقع «thehealthsite»، بحسب دراسة حديثة أجريت فى جامعة تورنتو الأمريكية، أوضحت العلاقة بين الإصابة بالتهاب عضلة القلب والحصول على اللقاح، موضحة أنه من الآثار السلبية التى تنتج عن التهاب العضلة تغير إيقاع معدل ضربات القلب، ما يؤثر على معدل ضخ الدم، بالإضافة إلى تلف طويل الأمد لها على شكل تندب.