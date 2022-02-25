تطعيم 770 ألف مواطن بلقاح كورونا ضمن حملة «طرق الأبواب» بالمنوفية

كشف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن نجاح الحملة الموسعة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في المنازل بجميع قرى ومدن المحافظة، في حملة «طرق الأبواب»، في تطعيم 770 ألف مواطن بلقاح كورونا، في الحملة التي استمرت من الثامن وحتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، تحت شعار «لا زحام- لا انتظار»، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

«صحة المنوفية»: الحملة شملت تطعيم المواطنين من سن 12 سنة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملة الموسعة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، شملت تطعيم المواطنين من سن 12 سنة فما يزيد، مؤكدا على أن الحملة نجحت في الوصول إلى فئات داخل منازلهم مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا على أن التطعيم سيظل مستمرا من خلال مراكز التطعيم الثابتة والمتحركة المنتشرة في جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية.

«جودة»: نشكر كل الأطقم الطبية لدورها في مواجهة كورونا

ووجه «جودة» الشكر لجميع الأطقم الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة الموسعة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في المنازل، مشيدا بالروح العالية والمجهود الكبير الذي بذلوه في تنفيذ الحملة، مؤكدا على أن الأطقم الطبية تقوم بدور كبير في مواجهة انتشار فيروس كورونا منذ الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا وحتى اليوم، في مستشفيات العزل وحملات تطعيم المواطنين باللقاح.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن جميع الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية شاركت في نجاح المبادرة، من خلال تذليل العقبات أمام القوافل المتواجدة في الشارع، وكذلك عمل الدعاية في المساجد والكنائس، فضلا عن مشاركة باقي الجهات الحكومية في الحملة، مؤكدا أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، كان يتابع تنفيذ الحملة بشكل يومي.