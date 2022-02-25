عاجل.. السفارة المصرية بأوكرانيا تدعو المصريين لعدم التحرك: الطرق غير آمنة

ناشدت السفارة المصرية في العاصمة الأوكرانية كييف، جميع المواطنين المصريين في أوكرانيا الالتزام بتعليمات السفارة وعدم التحرك من المدن لأن الطرق أصبحت غير آمنة في ضوء استمرار الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية، وذلك ضمانا لأمنهم وسلامتهم، وذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للسفارة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

السفارة المصرية في كييف: الطرق غير آمنة في ضوء استمرار الاشتباكات

وقالت السفارة في منشور لها: «تناشد السفارة جميع المواطنين المصريين في أوكرانيا الالتزام بتعليمات السفارة وعدم التحرك من المدن لأن الطرق أصبحت غير آمنة في ضوء استمرار الاشتباكات، وذلك ضمانا لأمنكم وسلامتكم».

وكانت سفارات مصر في عدد من البلدان المحيطة بأوكرانيا، والتي تشترك معها في حدود برية، شهدت نشاطا مكثفا على مدار الساعات الماضية في محاولة لمساعدة المصريين الراغبين في مغادرة أوكرانيا، التي تشهد منذ أمس عملية عسكرية روسية واسعة لتدمير بنيتها العسكرية والإطاحة بالنظام الحاكم هناك.

إرشادات سابقة للمصريين على حدود أوكرانيا من سفارتهم ببولندا ورومانيا

ومن بين هذه السفارات كانت سفارة مصر ببولندا التي كانت أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه تم تخصيص أرقام موبايل التالية للتواصل في حالة الطوارئ مع المواطنين المصريين في بولندا والحدود مع أوكرانيا.

وقبل ذلك نشرت سفارة مصر في بولندا أيضا تنويها قالت فيه: «المواطنون المتواجدون في أوكرانيا، يرجى متابعة التعليمات التي تنشرها السفارة المصرية في العاصمة الأوكرانية كييف على صفحتها على «فيس بوك»، ومنها أرقام التواصل المباشر مع أعضاء السفارة في كييف».

وكانت سفارة مصر برومانيا أعلنت أيضا أنّ السلطات الرومانية تعتزم تنظيم معسكرات تجميع للقادمين من أوكرانيا، عند النقاط الحدودية مع الدولة التي دخلت في حرب مع روسيا مؤخرًا، وذلك وفقاً للتطورات الميدانية في أوكرانيا.

إلا أن الدعوة الأخيرة للسفارة المصرية في كييف للمصريين بعدم التحرك من المدن، تمثل تطورا جديدا، يتماشى فيما يبدو مع تطور واحتدام العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا، هو ما عبر عنه المنشور الأخير للسفارة المصرية في كييف بالقول بأن: الطرق أصبحت غير آمنة في ضوء استمرار الاشتباكات.